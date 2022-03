Auslosung der Schatzsuche der Narrenzunft Nibelgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Wochen im Februar waren in der Innenstadt in Leutkirch unsere Häser ausgestellt. Viele Kinder sind mit den Schatzkarten der Narrenzunft Nibelgau durch die Straßen gelaufen und haben Fragen dazu beantwortet. Vielen Dank liebe Kinder, dass Ihr so fleißig teilgenommen habt und auch vielen Dank an die Eltern, Kindergärten und Grundschulen, dass Ihr das den Kindern ermöglicht habt.

Von den 2000 verteilten Antwortkarten, welche an die Kindergärten und Grundschulen ausgegeben wurden, haben wir knapp 600 Antwortkarten zurück erhalten. Dann haben wir diese ausgewertet, um die Gewinner ermitteln zu können. Nun warten viele tolle Gewinne darauf, an die Einrichtungen geliefert zu werden und somit zu den Kindern zu kommen. Dies wird in den nächsten zwei Wochen passieren.

Die ersten drei Gewinner haben wir schon persönlich besucht, um die Gewinne zu übergeben: Platz 1 – Emil Riess hat ein Hoverboard im Wert von 250 Euro gewonnen. Platz 2 – Max Angerer bekam einen 100 Euro-Leutkirch-Gutschein. Platz 3 – Maximilian Rauner hat einen Leutkirch-Gutschein im Wert von 50 Euro erhalten. Wir wünschen euch und den anderen Gewinnern ganz viel Spaß mit den Preisen und hoffen, nächstes Jahr wieder ausgiebig mit euch feiern zu können.

Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal den Unternehmen und Personen, die unsere Kinderaktion in ihren Geschäften unterstützt haben und/oder sich mit Spenden beteiligt haben: ProOptik, Stör & Wagenseil, Mondo Belfiore, Spielwaren Zorn, Venezia, Sport Dörner, Apollo Optik, Stadt Leutkirch, elobau, Tierschutzverein Leutkirch, Getränkemarkt Schüller, Otto Krimmer GmbH, BUSDUGA GmbH, Markus Härle und Bayrischer Hof.

Hoorig, Hoorig!

Eure Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V.