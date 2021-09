Ausbildungsstart bei derFirma Herrmann GmbH

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für drei Jugendliche fiel bei der Herrmann GmbH am 01. September 2021 der Startschuss ins Berufsleben. Ihre Ausbildung zum Industriemechaniker hat begonnen. Das gesamte Team der Firma Herrmann wünscht ihnen einen guten Start und eine erfolgreiche Ausbildung. Insgesamt 14 Auszubildende sind nun im Ausbildungszentrum der Herrmann GmbH tätig. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels setzt die Herrmann GmbH auf Talente aus den eigenen Reihen. Auch für den Ausbildungsbeginn im September 2022 bietet die Herrmann GmbH wieder mindestens vier Ausbildungsplätze an. Interessierte können sich gerne auf www.herrmann-holding.eu/karriere informieren. Wir freuen uns über Bewerbungen.