Ausbildungsstart bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben

13 neue Auszubildende und Studenten haben am 2. September ihre Ausbildung bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) begonnen. Vorstandsmitglied Werner Mayer und Ausbildungsleiterin Anja Fürst haben die neuen Azubis und Studentenvier Tage zuvor zu einem ersten Kennenlernen eingeladen, teilte die VBAO mit. Es standen unter anderem Themen wie Teamarbeit sowie ein respekt- und vertrauensvoller Umgang miteinander im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung der VBAO. Im Rahmen eines Outdoorseminares erlebten die angehenden Bankerinnen und Banker zusammen mit den 25 weiteren Auszubildenden und Studenten der VBAO wie es ist, in einem starken Team zusammen zu arbeiten. „Das ist der Grundstein für ein erfolgreiches Miteinander bei uns in der Bank“, so Anja Fürst. Foto: VBAO