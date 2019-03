„Wehmut ergreift uns Nibelgauer, es naht der Fasnet End“ – so läutete Thomas Blum, Präsident der Narrenzunft Nibelgau Leutkirch, Dienstagnacht das Ende der Leutkircher Fasnet ein. Traditionell um Mitternacht entfachten die Stadthexen vor der Festhalle, wo davor ein letztes Mal in diesem Jahr die Fasnet gefeiert wurde, das große Feuer, mit einer Hexenpuppe in dessen Mitte. „Nehmt nun die Masken und Hut ab, haltet Euch bereit. Vorbei ist die Fasnet, es kommt die triste Fasnetszeit“, so Blum weiter. Anschließend tröstete er seine Narren damit, dass es bis zum nächsten Hexenruf nicht mal ein ganzes Jahr ist.