Aus Freude am Gärtnern und aus Lust auf Natur

Für eine Generation, „die weiß, was sie isst“, hat die elobau-Stiftung in diesem Jahr ein neues Angebot für Schulen in der Region ins Leben gerufen. Unter fachkundiger Anleitung des Partners Ackerdemia werden interessierte Schulen über einen Zeitraum von vier Jahren beim Aufbau eines Schulgartens begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. „Wir halten es für wichtig, dass Kinder mit einem Bezug zur Natur aufwachsen und lernen wo Lebensmittel herkommen und wie sie wachsen“, erläutert Stiftungsvorstand Peter Aulmann die Idee hinter der Fördermaßnahme.

Als eine der ersten Schulen hat sich die Grundschule Friesenhofen auf das im Winter ausgeschriebene Angebot gemeldet. Das Kollegium und die Stadt Leutkirch als Schulträgerin waren begeistert und setzten sich umgehend an die Erstellung eines Umsetzungskonzepts, so die Stiftung. „Das ging weit über das Maß an Eigeninitiative hinaus, die wir uns gewünscht hätten“, beschreibt Aulmann die ersten Gespräche mit Cordula Homanner, seinerzeit die dortige Schulleiterin und mit Sabine Bühler, der heutigen Direktorin.

Die Schulgemeinschaft verständigte sich darauf, das Schulgartenprojekt selbst in die Hand zu nehmen. Die für die externe Begleitung vorgesehenen Mittel wurden kurzerhand umgewidmet und in Ausstattung investiert. „Wir hatten so etwas mehr Geld zur Verfügung, mit dem wir über das Netzwerk Natur acht qualitativ sehr hochwertige Hochbeete aus einer integrativen Schreinerei erwerben konnten“, freut sich Cordula Homanner.

Am 25. März war es dann soweit: Die Hochbeete wurden aufgestellt, befüllt und bepflanzt – eine Aktion, die mit vielen helfenden Händen aus der Schulgemeinschaft gestemmt wurde. Auch der städtische Bauhof mischte kräftig und kreativ mit: Herr Waizenegger kümmerte sich um fruchtbaren Boden, den er von einer nahe gelegenen Baustelle organisierte, und schaffte ihn mit passenden Gerätschaften in die Beete.

Salat und Gemüse sind nur ein Bestandteil des neuen Schulgartens. Sechs Obstbäume und verschiedene Beerensträucher werden sich in den nächsten Jahren zu einem wunderbaren Naschgarten entwickeln. In einem Beet entsteht darüber hinaus gerade eine kleine Blühfläche, bestehend aus heimischen Arten. Hier lassen sich Insekten und Schmetterlinge bei ihrer emsigen Arbeit beobachten.

Mit dem Schulgarten verfolgt die GS Friesenhofen mehrere Ziele. „Kinder machen so wertvolle Erfahrungen von der Teamarbeit über Selbstwirksamkeit, der Beobachtung von natürlichen Prozessen bis hin zur Wertschätzung von Lebensmitteln, die mit ganz anderen Augen angesehen werden wenn man sie selbst gehegt und gepflegt hat“, beschreibt Sabine Bühler ihre ersten Beobachtungen.

Der Schulgarten wirkt also in vielfacher Hinsicht und das begeistert auch den Ortsvorsteher Friesenhofens, Christian Merk: „Hier wird spielerisch und aktiv ein Bewusstsein für Natur und Ernährung geschaffen - das Projekt ist eine Bereicherung für die Schule“ freut sich Merk, der als Landwirtschaftsmeister vom Fach ist.