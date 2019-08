Aus der Mega Dance Night wird das Level Sixteen Allgäu Festival

Bereits seit Jahren ist die Mega Dance Night in Leutkirch ein wesentlicher Bestandteil des Altstadt Sommerfestivals (ALSO) in Leutkirch, doch in diesem Jahr konnten die ALSO-Verantwortlichen das Team von Level Sixteen für das Allgäu gewinnen. Damit wird aus der Mega Dance Night am Samstag, 17. August, ein Level Sixteen Allgäu Festival.

Level Sixteen ist eine Eventreihe ab 16 Jahren, die seit mehreren Jahren in zahlreichen Städten in Bayern und Baden-Württemberg für Partystimmung sorgt. Dabei unterstützt Level Sixteen das ALSO-Team zum ersten Mal bei der Promotion und Organisation: Zum einen bringen die Eventmanager TOP-DJ aus namhaften Münchner Clubs ins Allgäu, zum anderen ist das junge und motivierte Team auch voller neuer Ideen. Das Ganze soll heuer in die Richtung Beach gehen, heißt es in der Ankündigung. So sorgen unter anderem XXL-Einhörner und Flamingos und ein 40-Meter-Bambuszaun für einen sommerlichen Touch und das gewisse Extra.

Höhepunkt ist die Performance der Münchener DJ auf einem vier Meter hohen DJ-Turm, der vollgepackt ist mit Technik für eine Licht- und Tonshow der Extraklasse, so der Pressetext.

Los geht es ab 15 Uhr auf der Freifläche hinter der Festhalle in Leutkirch. Der Einlass ist bereits ab 16 Jahren möglich. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro oder an der Tageskasse ab 15 Uhr für 15 Euro.

Tickets gibt es bei allen bekannten ALSO-Vorverkaufsstellen: Touristinfo, Delta Möbel, Optik Kastelberger, „Schwäbische Zeitung“ Leutkirch, Bäckerei Steinhauser in Diepoldshofen und im Toom Baumarkt Leutkirch, Optik Mangold Kißlegg und im ALSO-Büro in der Werkhausgasse 2.

Mehr Infos und aktuelle Informationen finden sich auch online unter www.also-leutkirch.de.