Aus dem „späten Tagebuch“ von Max Mannheimer

Die Volkshochschule (VHS) Leutkirch erinnert mit einer Lesung an die Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz vor 75 Jahren. Schauspieler und Regisseur Michael Stacheder liest am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Leutkircher Bocksaal aus den Erinnerungen des KZ-Überlebenden Max Mannheimer. Die Cellistin Verena Stei umrahmt den Abend musikalisch.

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung einen Beitrag zu einer lebendigen Erinnerungskultur in unserer Stadt leisten“, wird vhs-Leiter Karl-Anton Maucher in einer Pressemitteilung zu diesem Theaterabend zitiert. Die Initiative „Demokratie leben“ leistet einen Finanzierungsbeitrag zu diesem Abend.

Mit „Spätes Tagebuch“ sind die Erinnerungen von Max Mannheimer (1920-2016) überschrieben. Max Mannheimer war bis zu seinem Tode unermüdlich tätig in Vorträgen, Diskussionen und Führungen durch die KZ-Gedenkstätte Dachau. In zahllosen Veranstaltungen, vor allem auch in Schulen, leistete er die schmerzliche Arbeit der Erinnerung. Stacheder liest Auszüge aus diesem Buch und erzählt die Lebensgeschichte des Shoah-Überlebenden.

„Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ Das ist Max Mannheimers mahnendes Vermächtnis. Als verstörend nehme heute die freiheitliche Gesellschaft die Zunahme von Antisemitismus, Rassismus und Feindseligkeit gegenüber anderen Kulturen wahr, heißt es in der Pressemitteilung. „Das Verstörende darf uns aber nicht lähmen, wir müssen stärker aktiv werden“ schreibt der Schauspieler Michael Stacheder, „wir tragen die Verantwortung, dass in unserer Gesellschaft ein demokratisches Miteinander gelebt wird.“