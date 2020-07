Aus dem Ferienprogramm wird eine Ferienaktion

Das Ferienprogramm der Stadt Leutkirch wird mittlerweile seit über 30 Jahren angeboten und richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und Familien in und um Leutkirch. Von Sport- und Spielangeboten über einen Theaterworkshop bis hin zu Besichtigungen, kulturellen Exkursionen und Bildungsangeboten ist in der Regel für jedermann etwas Spannendes geboten. So wurden die Sommerferien alljährlich für rund 350 Kinder und Jugendliche ein tolles Erlebnis mit bleibenden Erinnerungen.

Wie die Stadt mitteilt, kann das Programm nicht in gewohntem Umfang stattfinden. Unter den aktuellen coronabedingten Hygieneauflagen wäre nur ein sehr eingeschränktes Programm mit geringer Teilnehmerzahl beziehungsweise kleinen Gruppen möglich, so die Veranstalter.

Es soll keine Langeweile aufkommen

Deshalb hat das Jugendhausteam versucht, aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste zu machen. So wurde kurzerhand aus dem Ferienprogramm eine Online-Ferienaktion organisiert, denn Langeweile soll natürlich in den Ferien nicht aufkommen. Die neu entwickelte Aktion bietet Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren die Möglichkeit, zu jeder Zeit und mit unbegrenzter Teilnehmerzahl daran teilzunehmen. Jeder der mitmachen möchte kann dies von zuhause aus über das Internet tun, ohne Warteliste und Platzvergabe. Angeboten werden abwechslungsreiche, altersentsprechende und familienorientierte Aktionen mit lehrreichem und informativem Charakter für einen unvergesslichen und interessanten Sommerspaß. Als besonderes Highlight gibt es bei der Ferienaktion tolle Gewinne für die ganze Familie.

Die Teilnehme an der Ferienaktion ist kostenlos und zu jeder Zeit möglich, heißt es in der Mitteilung. Stattfinden wird die Leutkircher Ferienaktion vom 3. bis zum 21. August, immer von Montag bis Freitag jeweils ab 9 Uhr. Es wird täglich online eine Aufgabe veröffentlicht, die es zu lösen gilt. Die Aufgaben werden so gestellt, dass man sie alleine oder auch mit Unterstützung der Familie oder Freunden bearbeiten kann. Das bleibt jedem Teilnehmer selbst überlassen.

Anmeldung über Homepage der Stadt

Ein Punktesystem wird die Gewinner der Ferienaktion ermitteln und auch das Aufholen einer verpassten Aufgabe ermöglichen. Die Punkte werden in zwei Altersstufen verteilt, um möglichst faire Teilnahmebedingungen zu gewährleisten. Am Freitag, den 28. August werden die Gewinner der Ferienaktion ermittelt und telefonisch über ihren Preis informiert. Anmelden kann man sich nur über die Homepage des Ferienprogramms Leutkirch.