Augenweide, Willkommensgruß, Farbenpracht – der Kreisverkehr am südlichen Stadteingang

Wunderschön anzusehen ist schon seit einigen Tagen der Kreisverkehr an der Isnyer Straße – das Eingangstor zur Stadt von Süden her wie auch Willkommensgruß für Gäste Leutkirchs. Verantwortlich für die Bepflanzung ist die Stadtgärtnerei, die laut Stadtverwaltung mit der Farbenpracht ein vor gut eineinhalb Jahren vom Gemeinderat beschlossenes Konzept für die städtischen Grünanlagen umsetzt. Ein weiteres, sichtbares Resultat dieses Ratsbeschlusses sind übrigens die bepflanzten, massiv-stählernen und anthrazitfarbenen Blumenkübel, die seit Kurzem viele Ecken und Passagen entlang der Straßen in der Leutkircher Innenstadt zieren.