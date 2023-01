Auftritt in Leutkirch: „Leipziger Allerlei“ ist ein wahrer Genuss

„Leipziger Allerlei“ - das ist ein Eintopf mit viel jungem Gemüse, Kultgericht in Sachsen. Jung sind auch die drei Sängerinnen und Sänger von „voicemade“, die ein musikalisches „Leipziger Allerlei“ servieren. Geistliche und weltliche Klänge, entstanden in der weltbekannten Musikstadt, dort komponiert oder arrangiert. Ein Genuss, die Besucherinnen und Besucher in der bestens gefüllten Festhalle sind begeistert.

Singen könne sie natürlich, die drei früheren Thomaner und die drei (ehemaligen) Musikstudentinnen. Zwischendurch erfreut auch eine kleine szenische Inszenierung.Ganz bezaubernd dabei die Mezzosopranistin Johanna Jäger. Als charmante Pariserin, die den deutschen Touri trotz aller mehr oder weniger unbeholfenen Anbandlungsversuche – L´amour - abblitzen lässt.

Zunächst geistliche Musik

Geistliche Musik steht auf dem ersten Teil des Programms. Die Sakralmusik Leipzigs, der Thomaskirche. Abwechslungsreich, mit großen und weniger bekannten Namen. Strahlend und voller Freude das „Jauchzet dem Herrn“ von Heinrich von Herzogenberg (1843 bis 1900). In moderner Formsprache mit Minimalintervallen und dem bestechendem Sopran von Lili Hein die Bitte von Robert Pohlers (Jahrgang 1994): „Ach Herr, strafe mich nicht!“. Auch das Stück von Günher Ramin (1898 bis 1956) unterscheidet sich durch seinen beschwingteren Teil und dem spirituellen Ausklang von der „alten“ Kirchenmusik.

Die kommt von Hans Leo Hassler (1564 bis 1612), ein klassischer Gottesjubel. Im Mittelpunkt, keine Überraschung, der große Johann Sebastian Bach mit der Choralmotette, „Jesu meine Freude“. Eindringlich, zeitlos schön. Perfekt intoniert, akzentuiert, textklar, mit Impetus. Nur der Beifall des Publikums, nach jedem Motto, stört das innere Nachhallen. Ein Höhepunkt Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, in der ungewöhnlichen Bearbeitung von Paul Heller (Jahrgang 1991). Sängerinnen und Sänger verlassen die Bühne, ziehend singend durch den Saal. Zu Herzen gehend.

Nach der Pause wird’s bunt

Bunt, trotz der immer noch dunklen Bühnenkleidung des Sextetts, wird es nach der Pause. Aus Leipzig in die weite Welt. Ein Madrigal, dann „Songs of Farewell“ von Charles Hubert Parry. Witzig erklingt „Masterpiece“, das Paul Drayton für die britischen „King´s Singers“ komponiert hat. Eine Hommage an Johann Sebastian, Amadeus, Ludwig van, Walzer und Wiener Schnitzel.

„Creole Love Call“, von Duke Ellington und Billy Strayhorn, ist ein Klangfeuerwerk - höchst amüsant, wie die sechs Vokalisten eine ganze Bigband lebendig werden lassen. Gestopfte Trompete, Bläsersound mit zugehaltener Nase, die ganze Klangpalette. Juchu, jubelt das Publikum.

Unverkrampft, fröhlich

Das eigene Arrangement des James-Bond Songs „From Russia with Love“ kommt ebenfalls bestens an. Der Basser Vincent Berger macht die Beatbox, das Thema bringt Bilder in den Kopf, Tröten imitieren die Bläser. Unverkrampft, fröhlich.

Viel, viel Beifall für dieses erste Konzert 2023 der Reihe „Leutkircher Klassik“. VHS-Leiter Karl-Anton Maucher überreicht weiße Rosen, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen mehr, viel mehr. Aber statt weiterer Lustigkeit beschließt das Leipziger Ensemble den Abend mit einem Choral von Johann Sebastian Bach. „Verleih uns Frieden“. Den wünschen sich sicher alle.