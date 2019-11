Auftanken-Gottesdienst im Zukunftszentrum

Ein Ort zum Loslassen, Ankommen und Kraft schöpfen: Das ist der 21. Auftanken-Gottesdienst am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr. Zum ersten Mal lädt die Jordan-Stiftung nicht in den Bürgerbahnhof ein, sondern in das digitale Zukunftszentrum in Leutkirch (Im Schleifrad 8).

Laut Ankündigung erwartet die Besucher modernen Lobpreis, eine kurzweilige, alltagsnahe Predigt und eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jeder ist willkommen, egal woran man glaubt oder wo man herkommt. Das Auftanken beginnt um 16 Uhr. Zuvor gibt es ab 15.30 Uhr Kaffee & Snacks. Auch für Kinder zwischen vier und elf Jahren ist gesorgt. In einem parallelen Kinderprogramm ist so einiges geboten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich.