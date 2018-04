Auftakt mit einer Hommage an Georg Schneider

„Es ist ein tolles Werk und ein großes Stück organistischer Arbeit“, sagt Kirchenmusiker Franz Günthner über Georg Schneiders selten gehörtes Werk „Introduktion und Fuge über den Namen B-A-C-H“. Zum 60. Todestag des Leutkircher Komponisten wird er es zur ersten Orgelmatinée in diesem Jahr am 5. Mai spielen. Eine lieb gewordene Gewohnheit ist es in den letzten Jahren für den Kirchenmusiker und Organisten geworden, sich zu den jährlichen Auftaktkonzerten gerne „heimische Größen“ zu holen.

Dieses Mal wird er von der jungen Geigerin Aloisia Dauer begleitet, sie erteilt seit vergangenem Jahr an der JMS Geigenunterricht. Unter dem Motto „Ganz in Sehnsucht eingehüllt“ werden vor allem auch Werke von Josef Rheinberger zu hören sein. Nach dieser ersten Matinée, die für Mitglieder des Fördervereins kostenlos ist, werden alle Besucher auf ein Glas Sekt vor der Kirche eingeladen. Allerdings nur bei gutem Wetter.

Zusammen mit dem Förderverein Kirchenmusik St. Martin hat der musikalische Leiter wieder das Jahresprogramm zusammengestellt. Bei den von Mai bis September stattfindenden Orgelmatinéen zur Marktzeit, die jeweils am ersten Samstag im Monat um 11.15 Uhr in St. Martin zu hören sind, werden wieder prominente Organisten aus aller Welt erwartet. An der Technik habe man nochmals gefeilt, die Übertragungen auf die Leinwand in den Kirchenraum weiter verbessert. Franz Günthner ist besonders stolz, dass er für den 4. August den Organisten Nicolò Sari gewinnen konnte, der sonst „auf der ganzen Welt gefragt ist und für uns extra aus Venedig anreist“. Neben den Orgelmatinéen werden wie üblich ein Adventskonzert mit allen Chören am 9. Dezember sowie das Silvesterkonzert stattfinden. Diesmal werden Matthias Haslach an der Trompete und Sopranistin Gertrud Hiemer-Haslach den Organisten bei einem „ganz klassischen Konzert“ begleiten.

„Das ist dann auch schon die Überleitung zum Jubiläumsjahr 2019“, so Günthner. 500 Jahre St. Martin sollen auch kirchenmusikalisch gefeiert werden. Der Kammerchor Cantabile wird im Frühjahr ein Kantatenkonzert machen. „Wir selbst planen mit der Kantorei und der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben dann im Herbst eine große Aufführung“, so der Regionalkantor. Er hat sich „The armed man“ von Karl Jenkins ausgesucht. „Es umspannt 500 Jahre Musikgeschichte und passt schon deshalb perfekt.“ Mit großem Schlagwerk – allein vier Musiker sind dafür nötig – und einer passenden Beleuchtung soll es „zum multimedialen Erlebnis“ werden.