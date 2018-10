Aufsteiger Gebrazhofen besiegt Tabellenführer

In der Fußball-Kreisliga A III hat der SV Gebrazhofen den FC Wangen II, der dennoch Tabellenführer bleibt, mit 4:0 besiegt. Der FC Leutkirch II ist nach dem 2:0-Erfolg gegen den SV Beuren II seit drei Partien ungeschlagen.

TSV Heimenkirch II – TSV Ratzenried 2:4 (2:3). – Tore: 1:0 Stefan Bergsteiner (8.), 1:1 Skai Reutlinger (23.), 2:1 Stefan Bergsteiner (24.), 2:2 Nils Stahl (31.), 2:3 Marco Schmidt (42.), 2:4 Dennis Mihaljevic (71.). – Obwohl die Ratzenrieder das Spiel gegen das sieglose Schlusslicht zunächst auf die leichte Schulter genommen hatten und zweimal in Rückstand gerieten, gingen sie mit einer Führung in die Pause. Im zweiten Abschnitt vergaben die Gäste zu viele Chancen, um den trotz durchwachsener Leistung verdienten Sieg noch deutlicher zu gestalten.

FC Leutkirch II – SV Beuren II 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 Fatih Sarac (55./Elfmeter), 2:0 Nico Trausi (58.). – Nach einer in Bezug auf Spielanteile und Tormöglichkeiten ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte Leutkirch im zweiten Spielabschnitt sein Chancenplus zu zwei Treffern und gewann am Ende verdient gegen den SV Beuren II.

TSV Wohmbrechts – Türk SV Wangen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Hakan Genctürk (25.), 1:1 Christoph Geyer (55.). – Im Anschluss an eine Standardsituation erzielte Wangen gegen die bis dahin optisch überlegenen Hausherren per Kopf die Führung. Die Wohmbrechtser waren nur kurz geknickt, machten den Gästen weiterhin das Leben schwer und schafften verdient den Ausgleich.

TSV Röthenbach – SGM Aitrach/Tannheim 2:0 (0:0). – Tore: 1:0, 2:0 Simon Weber (60., 82.). – In einer zerfahrenen, von Zweikämpfen geprägten ersten Halbzeit mit wenigen Torraumszenen hatten die Gäste die beste Chance zur Führung, scheiterten aber am Pfosten. In der zweiten Halbzeit erzielte Röthenbach früh das 1:0 und brachte die drei Punkte ungefährdet unter Dach und Fach.

SV Gebrazhofen – FC Wangen II 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 Werner Baumann (23.), 2:0 Kai Riess (38.), 3:0 Werner Baumann (85.), 4:0 Julian Wechsel (90.); besonderes Vorkommnis: SVG verschießt Elfmeter (20.). – In der ersten Halbzeit hatten die Gäste die größeren Spielanteile, ohne zu Torchancen zu kommen. Der SVG hingegen nutzte seine Gelegenheiten eiskalt. Nach der Pause setzte sich der FCW vor dem SVG-Strafraum fest, hatte aber nur zwei Großchancen. In der Schlussphase schraubte Gebrazhofen das Ergebnis nach einem Standard und einem schnellen Konter in die Höhe.

SGM Dietmanns/Hauerz – FC Scheidegg 2:5 (1:3). – Tore: 1:0 Robin Müller (3.), 1:1, 1:2 Phillip Jahn (5., 33.), 1:3 Lukas Hölzler (45.), 2:3 Robin Müller (72.), 2:4, 2:5 Pius Wilges (76./Elfmeter, 85.); bes. Vork.: SGM verschießt Elfmeter (83.). – Das Heimteam machte sich den idealen Start durch einen individuellen Fehler früh zunichte. Während die Spielgemeinschaft im Anschluss ihre Chancen nicht im Tor unterbringen konnte, nutzte Scheidegg zwei Konter nach Ballverlusten zur Zwei-Tore-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang blieb ein Aufbäumen der Hausherren aus. „Wir waren heute ein dankbarer Gegner“, fasste SGM-Trainer Alwin Schuppan seine Enttäuschung in Worte.

SV Neuravensburg – SV Deuchelried 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 Jonas Brauchle (66./Eigentor), 1:1 Michael Burkart (78.). – Spielerisch präsentierten sich die Hausherren nicht in Galaform. Kampfgeist und Laufbereitschaft stimmten aber, sodass der Punktgewinn am Ende zwar glücklich, aber dennoch verdient war.