Sachschaden von etwa 5000 Euro ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr an der Autobahnausfahrt Leutkirch-West entstanden. Ein 54-jähriger Honda-Fahrer übersah laut Polizei beim Linksabbiegen in die B 465 ein Wohnmobil, das aus Richtung Leutkirch heranfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde.

