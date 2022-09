Aufgewirbelter Stein beschädigt Auto

Ein Motocross-Motorrad soll am Samstagabend um 18 Uhr an einem Waschpark in der Wurzacher Straße ein dort stehendes Auto beschädigt haben. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Nach Angaben des 22-jährigen geschädigten Autofahrers habe ein Mann zuvor das Motorrad von einem Anhänger abgeladen. Danach sei er mit der Maschine an seinem VW Polo vorbeigefahren und wirbelte hierbei Steine auf, die gegen den Polo flogen und einen geschätzten Sachschaden von 500 Euro in Form von Dellen im Fahrzeugblech verursachten. Der 22-Jährige sprach den Motorradfahrer auf die Beschädigung an, woraufhin dieser sein Motorrad wieder auflud und die Örtlichkeit verließ, ohne seinen Namen und Anschrift preis zu geben. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen, weshalb das Autokennzeichen des möglichen Verursachers bekannt ist. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.