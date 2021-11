Auffahrunfall verursacht lediglich Sachschaden

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße in Leutkirch ereignet hat. Ein 55-jähriger Fiat-Fahrer sowie eine nachfolgende 19-jährige Audi-Fahrerin mussten verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter dem Audi fahrende 19-jährige Opel-Fahrerin realisierte dies zu spät, fuhr auf den Audi auf und schob diesen auf den davor befindlichen Fiat. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 4400 Euro.