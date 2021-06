Auffahrunfall in der Moorbadstraße

Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag in der Leutkircher Moorbadstraße ein Mopedfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen sind, hat das Polizeirevier Leutkirch aufgenommen.

Der Mopedfahrer war laut Polizeibericht hinter dem BMW-Fahrer in Richtung Dorfmitte unterwegs, als er dem vorausfahrenden Wagen auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weil die Schilderungen zum Unfallhergang derzeit widersprüchlich sind, bittet die Polizei Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07561/84880 zu melden.