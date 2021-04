Auffahrunfall bringt weiteren Verstoß zutage

Bei einem Auffahrunfall zwischen Reichenhofen und Leutkirch ist am Dienstag gegen 14 Uhr Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. In einem der beteiligten Fahrzeuge saßen zu viele Haushalte.

Laut Pressemitteilung der Polizei musste ein 57-jähriger VW-Lenker auf Höhe der Heidschachenstraße wegen eines abbiegenden Fahrzeugs bremsen. Der nachfolgende 65 Jahre alte Fahrer eines Fiat erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte im Fiat drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest. Das Trio gelangt nun zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung zur Anzeige.