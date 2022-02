Auffahrunfall auf A 96bei Aitrach fordert Verletzte

Mit leichten Verletzungen ist eine 30 Jahre alte BMW-Fahrerin am Montag in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 12.45 Uhr auf der A 96 im Bereich der Anschlussstelle Aitrach einen Unfall verursachte.

Laut Polizeibericht war die Frau in Richtung Memmingen unterwegs, als sie einem Auto mit Anhänger vor ihr auffuhr. An dem Anhänger sowie dem Wagen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro insgesamt. Ein Abschleppdienst musste sich um die Fahrzeuge kümmern.