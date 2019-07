Schaden in Höhe von 7000 Euro ist am Mittwoch gegen 10.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 96 in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd entstanden. Laut Polizeibericht wollte ein 36-jähriger Autofahrer die Autobahn verlassen und prallte in der Einmündung auf ein vor ihm wartendes Auto. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt.