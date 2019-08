Aufblasbare Riesen-Flamingos, Konfetti und Seifenblasen

Als ein Highlight des diesjährigen Leutkircher Altstadt Sommerfestivals (ALSO) fand am Samstag das Level Sixteen Allgäu Festival statt. Das Level Sixteen gehört zu einer Münchner Eventagentur und findet normalerweise nur in zehn ausgewählten Städten in Bayern und Baden-Württemberg statt – doch für das ALSO hat der Veranstalter eine Ausnahme gemacht.

„Das ist nicht die einzige Ausnahme“, erklärt Veranstalter Christian Kronseder. „Zum ersten Mal findet unser Level Sixteen auch als Open-Air statt.“ Für Leutkirch haben sich die Veranstalter einige Neuerungen überlegt, unter anderem gibt es zum ersten Mal einen vier Meter hohen DJ-Tower als Zentrum der Party. Auf dem Hof der Gemeinschaftsschule am Adenauer Platz wurden mehrere Getränkestände, Bars und Imbisse aufgestellt, mit viel Licht, Effekten und lautem Sound wurde den Gästen so einiges geboten. „Es könnten mehr Besucher sein, das wünscht sich natürlich jeder Veranstalter, trotzdem sind wir eigentlich ziemlich zufrieden mit den Zahlen.“, erklärt Kronseder.

„Die die da sind haben Spaß mit aufblasbaren Riesen-Flamingos, Konfetti und Seifenblasen und die die nicht da sein können, dürfen sich auf nächstes Jahr freuen.“, sagt Tezer Leblebici als einer der Hauptverantwortlichen des Altstadt Sommerfestivals. Denn die Party wurde nicht wie normalerweise nur von den Münchner Eventveranstaltern organisiert, sondern wurde Hand in Hand mit dem ALSO-Team aus Leutkirch geplant und durchgeführt. „Es ist unglaublich!“, staunt Leblebici. „Die 20 Münchner und knapp 40 Ehrenamtler und Ferienjobber aus Leutkirch arbeiten so gut miteinander, dass man denken könnte, die machen das schon seit zehn Jahren.“ Diese gute Zusammenarbeit bestätigt auch der junge Krone Event-Chef Christian Kronseder.

Positive Rückmeldungen

Auch die Rückmeldungen der Helfer waren sehr positiv. Als eine freiwillige Helferin hat die Schülerin Joana Braun (17) Eintrittskarten verkauft. „Ich wusste nicht was auf mich zukommt, man hat mich auf Instagram für den Job angefragt, dann habe ich mit einer Freundin zusammen angenommen und bin jetzt echt froh, bei so einer coolen Veranstaltung für die Leutkircher Jugendlichen mitgewirkt zu haben.“

Bereits mittags um 15 Uhr startete die Open Air Party mit einem DJ Contest. Fünf DJs aus der Umgebung wurden ausgewählt und konnten sich in dem Wettbewerb beweisen. Am Ende stand die Siegerin fest: DJ Liah konnte mit über 250 Stimmen Abstand zum Zweitplatzierten in der Instagram-Umfrage überzeugen. Auch die Stamm-DJs aus München waren mit dabei und sorgten für gute Stimmung. Jack Pace, Jane Blond und auch DJ D’N’S legten verteilt über den Tag bis spät in die Nacht auf und das kam sichtlich gut bei den Besuchern an.

Vor allem Jugendliche Gäste

Jonas Winz (17) ist einer der hauptsächlich jugendlichen Gäste und lobt die Veranstaltung: „Ich habe mich gar nicht groß informiert, was jetzt genau hier abgeht. Auf Instagram habe ich die Werbung gesehen und wenn in Leutkirch schon mal was für Leute in unserem Alter ist dann gehe ich da natürlich auch hin. Nächstes Jahr bin ich auch gerne wieder dabei!“, das einzige Manko, das ihm aufgefallen ist: „Die Getränkeauswahl könnte man bis nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen ausbauen.“

Tobias Freudenthal (19) ist auch ein begeisterter Besucher: „Für mich ist die Level Sixteen Party definitiv das Highlight des ALSOs 2019! Ich habe die Karten über einen Kumpel bekommen und werde nächstes Jahr sicher wieder herkommen. Sowas sollte es öfter in Leutkirch geben.“

Im Nachhinein etwas getrübt wurde die Freude über das bis zum Ende gelungene Festival, durch die Vorkommnisse in der Stadt, wo Festival-Besucher auf dem Heimweg für einen größeren Polizeieinsatz sorgten (SZ berichtete). Auf dem Festival selbst sei die Stimmung sehr friedvoll und angenehm gewesen, sagt Leblebici am Sonntag.