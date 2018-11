Auf sieben Straßenabschnitten gilt nun ganztags Tempo 30

Auf sieben Straßenabschnitten in Leutkirch gilt nun ganztags Tempo 30. Bisher war dort die Geschwindigkeitsreduzierung nur zwischen 22 und 6 Uhr in Kraft.

Für folgende Straßenabschnitte in Leutkirch gilt nun ganztags eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer: L 308 Karlstraße und Poststraße; L 308 Wangener Straße/Obere Vorstadtstraße; L 308 Obere Vorstadtstraße und L 308 Kemptener Straße bis Einmündung Mühlweg; L 318 Isnyer Straße bis Einmündung Schubertstraße; L 260 Memminger Straße bis Einmündung Schleifweg: L 260 Untere Grabenstraße zwischen Memminger Straße und Kreisverkehr Europaplatz.

In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Landratsamts Ravensburg die Zusatzschilder ausgetauscht. Statt „22-6h“ heißt es nun „Lärmschutz“.

Knappe Entscheidung im Rat

Damit wird jetzt endgültig eine Entscheidung des Leutkircher Gemeinderats umgesetzt. Dieser hatte kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres mit knapper Mehrheit – 14:11 Stimmen – eine ganztägige Tempobegrenzung auf den oben genannten Abschnitten beschlossen. Grundlage dafür war der Lärmaktionsplan der Stadt.

Ein nicht in Leutkirch wohnender Bürger wandte sich daraufhin an den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags, um diese Regelung zu verhindern. Verbale Unterstützung erfuhr er in den sozialen Netzwerken, wo auch von einem „Tempo-30-Hammer“ die Rede war.

Im Oktober hat der Ausschuss indes die Petition gegen die Einführung von ganztägigen Tempo-30-Zonen auf einigen Straßenabschnitten in Leutkirch abgelehnt. Der Eingabe „kann nicht abgeholfen werden“, heißt es im Bericht des Petitionsausschusses. Während des monatelangen Verfahrens hatte ein sogenanntes Stillhalteabkommen verhindert, dass die Tempobegrenzung eingeführt wird. Da das Verfahren nun abgeschlossen ist, kann die Ratsentscheidung umgesetzt werden.

Wie es in der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses heißt, seien an Hauptverkehrsstraßen, an denen tagsüber mehr als 70 Dezibel und nachts mehr als 60 Dezibel gemessen werden, grundsätzlich verkehrsrechtliche Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen anzuordnen. Voraussetzung dafür sei, dass nicht nur eine geringe Zahl an Menschen betroffen sind. Bei höheren Lärmbelastungen werde ein „kritischer Bereich hinsichtlich einer Gesundheitsgefährdung“ erreicht.

Mehr Ruhe für Anwohner

Diese Grenzwerte werden laut Petitionsausschuss auf allen Leutkircher Streckenabschnitten, die von der neuen Tempobegrenzung betroffen sind, überschritten. Beispiel L 308 Karlstraße und Poststraße: Dort seien 49 Betroffene ermittelt worden, die nachts Lärmpegeln über 60 Dezibel ausgesetzt seien. Die maximalen Pegelwerte erreichten mehrfach 66 Dezibel. Tagsüber werde an zahlreichen Gebäuden der Wert von 71 Dezibel überschritten. Die meisten Anwohner – 38 an der Zahl – seien Lärmpegeln von 72 oder 73 Dezibel ausgesetzt.

Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer werden – wie der Petitionsausschuss schreibt – die Lärmpegel um 2,3 bis 2,5 Dezibel gesenkt. „Anderweitige Maßnahmen, die ebenso rasch und effektiv die Lärmpegel unter die Grenze der Gesundheitsgefährdung senken, sind nicht ersichtlich“, heißt es weiter.

