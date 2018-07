Auf Gegenfahrspur geraten

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 30 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Straße „In den Kiesgruben“. Wie die Polizei berichtet, war eine Autofahrerin in Richtung B 465 gefahren und in einer leichten Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrspur geraten, wo sie mit dem Pkw eines entgegenkommenden 41-jährigen Autofahrers kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.