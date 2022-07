Auf derselben Bühne wie Kool Savas: Drei Newcomer aus der Region spielen beim Highmatland

Wenn am Samstag, 30. Juli, in Leutkirch das Highmatland Festival stattfindet, treten neben bekannten größen wie Koos Savas und Itchy auch drei Musikgruppen aus der Region auf. Der Rapper Nurjosa aus Isny sowie die Bands Clickbite aus Leutkirch und Free Section aus Wangen haben sich beim Newcomer-Wettbewerb durchgesetzt. Im Interview sprechen sie über das Festival, ihren nahenden Auftritt und Nervosität.

Was hat euch dazu bewogen, beim Newcomer-Contest teilzunehmen?

Nurjosa: Ich wusste von dem Newcomer-Voting schon von den letzten Jahren. Da dachte ich, ich habe nichts zu verlieren. Der gute Zuspruch meiner Freunde hat sicher auch einen Teil dazu beigetragen.

Free Section: Wir haben den Aufruf zur Bewerbung gesehen und nicht lange überlegt. Da wir nach der Corona-Pause Bock haben, wieder auf großen Bühnen zu stehen, traf sich das mit dem Highmatland perfekt.

Clickbite: Wir sind fünf Freunde der Rockmusik und auf der Suche nach Gigs. Das Highmatland ist für uns die Möglichkeit, auch auf größeren Bühnen zu performen und gehört zu werden.

Wie oft habt ihr in den letzten Wochen geprobt?

Nurjosa: Bis dato tatsächlich kaum. Aber ich glaube, je näher das Highmatland rückt, desto mehr wird auch geprobt.

Free Section: Im Moment sind wir fleißiger, was das Proben betrifft. Vor allem, weil wir am Freitag vor dem Highmatland noch auf dem Schlichtenfest in Ottobeuren auftreten werden. Da kommen schon zwei bis drei Proben in der Woche zusammen.

Clickbite aus Leutkirch spielen Indie, Pop und Rock. (Foto: Privat)

Clickbite: In der Woche vor dem Highmatland haben wir mehrmals geprobt (und proben immer noch).

Seid ihr schon nervös?

Nurjosa: Ich bin etwas nervös, aber freue mich auch sehr darauf. Das ist eine gute Mischung. Die größte Aufregung kommt, denke ich, unmittelbar vor dem Auftritt.

Free Section: Es ist eher ein Mix zwischen Vorfreude und Respekt vor unserem Platz am Line-Up. Das Kribbeln im Bauch beim Hochlaufen auf die Bühne wird aber definitiv nicht fehlen.

Clickbite: Wir sind noch ziemlich gelassen. Gut möglich, dass sich das auf der Bühne noch ändert.

Ihr werdet auf demselben Festival spielen, auf dem auch unter anderem Kool Savas und Itchy auftreten werden. Wie ist dieser Gedanke für euch?

Nurjosa: Ich freue mich sehr darüber, Teil der gleichen Veranstaltung sein zu dürfen wie Kool Savas, Itchy oder auch Majan. Das ist etwas, wovon man bestimmt noch lange erzählen kann.

Free Section: Wie muss sich Kool Savas fühlen, wenn Free Section auf dem selben Festival spielt? Spaß beiseite – wir sind sehr stolz über unseren Platz auf dem Line-Up. Gleichzeitig ist es auch ein Ansporn für uns, da wir mindestens genauso weit hochkommen wollen.

Clickbite: Es ist schon sehr cool, auf demselben Festival wie Itchy zu performen.

Wart ihr selbst schon als Gast auf dem Highmatland?

Nurjosa: Ich war schon zweimal auf dem Highmatland. Umso mehr freue ich mich, dieses Jahr Teil davon sein zu dürfen.

Free Section: Tatsächlich ist das unser erstes Mal. Allerdings war uns der Name schon öfters im Ohr.

Free Section aus Wangen sind im Bereich Metalcore, Post-Hardcore und Modern Punk unterwegs. (Foto: Privat)

Clickbite: Nein, tatsächlich noch nie. Deshalb freuen wir uns umso mehr darauf.

Warum sollen die Leute euch zuhören?

Nurjosa: Man sollte meine Musik hören, wenn man ehrliche Musik hören will, wenn man auf schönen Klang steht und wenn man aufgebaut werden will. Meine Musik ist kein Massenprodukt – in jedem Song steckt gleich viel Überzeugung und Liebe. Ich glaube auch, dass sich viele Menschen mit den Aussagen meiner Texte identifizieren können.

Free Section: Trotz unseres jungen Alters (zwischen 16 und 18 Jahren) haben wir das Zeug dazu, den Laden richtig abzureißen. Eine Mischung von hart bis weich, von laut bis lauter … die Zukunft des deutschen Heavy darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Etwas Nervosität, verbunden mit viel Vorfreude: Rapper Nurjosa aus Isny. (Foto: Privat)

Clickbite: Man sollte uns live hören, weil wir Stimmung machen. Unsere eigenen Songs haben immer eine Message. Außerdem ist bei uns alles dabei, wir schreiben und covern langsame Songs, aber auch Lieder, bei denen man abgehen kann.

Die Newcomer im Überblick

Free Section: Die Wangener Band besteht aus Raoul Rehm (Vocals, Gitarre), Adrian Bechteler (Gitarre), Marvin Scherer (Bass) und Eliah Diesch (Drums). Gegründet wurde sie 2015, gespielt wird Metalcore, Post-Hardcore und Modern Punk.

Nurjosa: Besteht, wie es der Name schon sagt, nur aus Josa. Die Gründung war im März diesen Jahres, als seine Genres nennt der Isnyer German Hip Hop, Dance und Electronic.

Clickbite: Die Band aus Leutkirch besteht aus Emilia Skudel (Sängerin), David Krug (E-Gitarre), Jamie Fisher (Bass), Manuel Bodenmüller (E-Piano/Gitarre) und Tim Natterer (Schlagzeug). gegründet wurde sie 2020, gespielt wird Indie, Pop und Rock.