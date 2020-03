Auf der Wilhelmshöhe brennen gleich zwei Funkenfeuer

Auf der Leutkircher Wilhelmshöhe sind am Samstagabend sogar zwei Funkenfeuer zu sehen gewesen: Bevor der Funkenmeister des Veranstalters, Hans Rottmar von der Kolpingfamilie Leutkirch, mit seinem Gasbrenner den riesigen Haufen aus ehemaligen Weihnachtsbäumen und einem Unterbau aus Paletten entzündete, gestaltete Valentin Wagegg ein „Vorprogramm“ mit einem kleinen Funken für die Kinder der Besucher.

Mini-Grillplatz für Kinder

Daneben hatte Wagegg auch noch einen Mini-Grillplatz eingerichtet, an dem sich die begeisterten Kleinen ihre Würste brieten. Am Verkaufsstand der Kolpingfamilie entstand mittlerweile so etwas wie Ausverkauf, hatte der Veranstalter aufgrund der bedrohlichen Wettervorhersage doch nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet. Die Besucherzahlen nahmen zudem gegenüber dem Vorjahr deutlich zu, was auch an Gästen aus dem nahen Ferienpark liegen mochte, wie Mitorganisatorin Helge Reich vermutet. Die öfters gestellte Frage „Was ist denn ein Funkenring“ legte dies nahe. Ebenso trägt der relativ neue Termin am Samstag zum Abbrennen des Funkens sicher dazu bei, müssen die Kinder doch nicht an die Schule am folgenden Tag denken.

Unterdessen verwandelte sich der große Reisighaufen in einen glühenden Feuerball, der vom einsetzenden Wind immer größer wurde. Hoch oben an der Stange baumelte die aus Stoffresten und mit Stroh gefüllte traditionelle Hexenpuppe, deren Verbrennen das Ende der Fasnet versinnbildlichen soll. Dieses Schicksal sollte auch die „Mini-Hexe“ über dem Funken-Ableger von nebenan teilen, und dies erledigte sich recht schnell. Ein Absenken der Puppe war nicht nötig, die Hitze war so groß, dass das Ende der Holzstange bereits leer war als die Feuerglut bereits eine Stunde nach dem Anzünden in sich zusammenfiel und die Stange sich gemächlich auf die Seite legte.

Kolpingsfamilie verkauft 260 Bratwürste

Kurz danach beendete die Kolpingfamilie ihren „Funken“ unter dem angekündigten Regen. Die Veranstaltung war trotz der bedauerlichen Engpässe bei Funkenringen und Grillwürsten samt Semmeln ein voller Erfolg, erklärten Kolping-Vorstand Martin Schmuck und Helge Reich. Über die Theke gingen 150 Ringe, 260 Würste und 60 Liter Punsch und Glühwein. Der Erlös, so Reich, geht wieder nach Brasilien, wo Jugendliche bei ihrer Ausbildung unterstützt werden.