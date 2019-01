Auf der Suche nach jungen Kandidaten für den Gemeinderat

„Ich will mitreden, nicht immer nur kritisieren“ – das ist eines der Ziele, die sich Simon Weiß gesetzt hat. Der 25-Jährige ist mit Abstand der jüngste Stadtrat im Leutkircher Gremium. „Die Altersspanne zwischen 20 und 40 fehlt komplett“, konstatiert er. Geht es nach Weiß, soll sich das so schnell wie möglich ändern. Deshalb hofft der Leutkircher, dass sich für die im Mai anstehende Kommunalwahl viele junge Kandidaten finden. Für welche Partei sie antreten, spiele keine Rolle. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt er, warum sich ein Engagement vor allem für junge Menschen lohnt.

Wohnraum schaffen, Struktur der Kindergärten und Schulen weiterentwickeln oder die Verkehrssituation in der Stadt verbessern – das sind nur einige von vielen Themen, über die der Gemeinderat zu entscheiden hat. Und sie betreffen – wie Simon Weiß von den „Unabhängigen“ erklärt – „komplett junge Erwachsene“. Vor allem um bei diesen Punkten mitzubestimmen, wie die Weichen für die Zukunft gestellt werden, lohne sich eine Kandidatur.

Der junge Stadtrat glaubt, dass sich viele junge Erwachsene für die Kommunalpolitik in Leutkirch interessieren. Das Problem sei allerdings der zeitliche Aufwand. Viele steckten mitten in einer beruflichen Weiterbildung, andere seien in der Familie oder mit „Hausbauen“ eingespannt. Da bleibe wenig Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat. Dennoch hofft er, einige Kandidaten motivieren zu können. Und: Wenn Bewerber sich jetzt aufstellen lassen und nicht ins Gremium gewählt werden, würden die Chancen bei einer erneuten Kandidatur in einigen Jahren steigen.

Rat soll „breit gestreut“ sein

Dass der Gemeinderat „breit gestreut“ ist, hält der 25-Jährige für entscheidend. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männer und Frauen ist ihm wichtig. Aber genauso spiele eine wesentliche Rolle, dass es bei der Altersspanne ein Gleichgewicht gibt. Das beschere bei den Entscheidungen viele unterschiedliche Blickwinkel und Herangehensweisen.

Vor rund zwei Jahren ist Simon Weiß in das Gremium nachgerückt. Dass er mit Abstand der jüngste Rat ist, mache ihm nichts aus. „Das passt alles sehr gut“, sagt er. Am Anfang habe er zwar einige Zeit gebraucht, um sich in die Themen einzuarbeiten, das sei aber kein Problem gewesen.

Rund 20 junge Erwachsene habe er bereits auf eine mögliche Kandidatur angesprochen. Von „so gut wie allen“ habe er die Antwort erhalten, dass sie für das Ehrenamt keine Zeit hätten. Aufgeben will Weiß aber nicht: „Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.“