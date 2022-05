Auf der Spur eines geheimnisvollen Staubsaugers

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller liebenswürdigem Witz, warmherzig und sehr unterhaltsam präsentierte sich der Kinderbuchautor Salah Naoura am 3. Mai in der Stadtbibliothek Leutkirch bei seiner Lesung vor rund fünfzig Viertklässlern aus Leutkirch. Salah Naoura arbeitete nach seinem Studium zunächst als Lektor in einem Kinderbuchverlag, seit 1995 ist er Autor und freier Übersetzer, in beiden Bereichen sehr produktiv und erfolgreich. Sowohl seine eigenen Bücher wie auch seine Übersetzungen wurden mehrfach ausgezeichnet. Darunter sind so renommierte Preise wie der Peter-Härtling-Preis, der Jahres-LUCHS der Zeit und Radio Bremen und Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Mitgebracht hatte er sein Buch „Der Ratz-Fatz-X-Weg 23“, ein ganz besonderer Staubsauger, der seit kurzem bei Familie Pittel in Gebrauch ist. Seitdem erkennen Laura und Robert ihre Mutter nicht wieder. Wie besessen saugt sie mit dem nagelneuen Superstaubsauger alles weg, was ihr vor die Nase kommt – und sieht doch nur eins: Dreck! Was ist bloß los mit ihr? Und was hat es mit diesen Tropfen in Goldfläschchen auf sich? Laura, Robert und Lauras beste Freundin Gerti machen sich auf, das Geheimnis des Ratz-Fatz zu lüften. Dabei geraten sie auf abenteuerliche Weise zum Flughafen, in die Wüste und in Gefangenschaft, bis sie nach vielen Verwicklungen der Lösung des mysteriösen Falles nahekommen. Und weil sie deshalb in der Schule gefehlt haben, müssen sie ihrem Schulrektor Glauber die ganze unglaubliche Geschichte um Ratz-Fatz-X-Weg 23 immer in der großen Pause erzählen – von Anfang bis Ende. Mit seiner souveränen, völlig unangestrengten Art zeigte sich Salah Naoura als idealer Vorleser, den die Kinder immer wieder zum Weiterlesen aufforderten. Kein Wunder, das er 2016 als „Lesekünstler des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Viele ungeduldige Kinderfragen galten dann seinen Büchern, seiner Arbeit und seinem Leben – und Salah Naoura nahm sich Zeit für jede Frage. Am Ende gab es für jedes Kind eine Autogrammkarte und viel Applaus für den Autor. Wie Kinder heute für Bücher und Lesen begeistert werden können, zeigte Salah Naoura in beeindruckender Weise.