Auf der Anklagebank

Dienstag , 8.30 Uhr im Amtsgericht Leutkirch. Im langen Flur vor dem Sitzungssaal sitzt eine einzelne Person. Im kargen Sitzungssaal selbst sind die Zuschauerreihen leer. Sie werden sich im Laufe des Tages auch nicht füllen. Hier im Obergeschoss treffen Menschen aufeinander, die sich entweder nie wieder begegnen, oder sich schon bald wieder gegenübersitzen. Der Sitzungsplan verkündet den Tatbestand der ersten Verhandlung: „Falsche Versicherung an Eides statt“. Nach einer starken Stunde fällt Amtsrichter Franz Hölzle das Urteil. Zwei weitere werden an diesem Morgen folgen.

Scheinbar banale Delikte

Ein normaler Verhandlungstag im Amtsgericht: Nicht Mord und Totschlag stehen hier vor Ort zur Diskussion, sondern scheinbar banale Delikte wie falsche eidesstattliche Angaben, Diebstahl und Sachbeschädigung. Hölzle nimmt pünktlich am Richtertisch Platz. Links von ihm sitzen die Angeklagten, ihnen gegenüber sitzt ein junger Mann in schwarzer Robe und weißem Hemd. Die weiße Krawatte hat sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft gerade noch umgebunden. Corpus Delicti in der ersten Verhandlung ist ein Pferd. Genauer gesagt, dessen Wert. Als der Angeklagte eine eidesstattliche Erklärung abgab, soll er es mit dem Wert des Tieres nicht so genau genommen haben. Das wirft ihm der Staatsanwalt vor und fordert eine Freiheitsstrafe samt Geldbuße.

„Das Pferd hatte damals keinen Wert. Es war ohne Ausbildung. Ohne alles“, versichert der Angeklagte, als er in einer anderen Angelegenheit seine Besitztümer offenlegen sollte. Er hätte es zum Fleischer geben können. Tat er aber nicht. Stattdessen bildete er es „unter großem persönlichen Einsatz“ aus und verkaufte das Pferd ein Jahr später für 6 000 Euro an die geladene Zeugin. Diese kann und will die Version des Angeklagten nicht bestätigen. Den „Rohzustand“ des Pferdes schätzt sie auf maximal 3 000 Euro. Jedenfalls höher als den Kilopreis, den ein Fleischer für das Tier bezahlen würde. Richter Hölzle sah den vorgeworfenen Straftatbestand als erfüllt an. „Das war eindeutig ein wertvolles Tier“, sagte er zum Angeklagten gewandt und verdonnerte ihn zu 40 Tagessätzen zu je 30 Euro.

Nach einer kurzen Pause liegen wieder Anschuldigungen im Raum. „Ihnen wird vorgeworfen...!“. „Sie sind anderen Personen aufgefallen!“. „Einschlägig vorbestraft...!“. Der Angeklagte soll Lebensmittel in einem Discounter gestohlen habe. „Vollmilch, Nescafé, Kekse ....“. Glauben kann der Angeklagte die Vorwürfe nicht. Das vermittelt sein Gesichtsausdruck. Fragend blickt er auf die Tischplatte. Die Hände gefaltet. Im Gerichtssaal gibt es viele „Wahrheiten“. Aufgabe des Richters und der Staatsanwaltschaft ist es, das tatsächliche Geschehen wahrheitsgetreu nachzuzeichnen. Zumindest so genau wie irgendwie möglich. Und das ist manchmal ein mühsames Geschäft.

„Ich sollte die Lebensmittel für meine Nachbarin kaufen. Sie wollte einen extra Kassenzettel. Da habe ich ihre Ware im Rucksack schlicht vergessen.“ Der Produktionsmitarbeiter hält an seiner harmlosen, eigenen Variante der Geschichte fest. Er ist wegen mehrfachem Diebstahl bekannt und hat genügend Schulden. Wert der geklauten Waren: 20 Euro. Was nach einem banalen Dummer-Junge-Streich klingt, beschäftigt denn zweifachen Familienvater sichtlich. Immer wieder schaut er fragend zu Hölzle. Gerade hat er einen guten Job, verdient Geld. Aber was passiert wenn er heute schuldig gesprochen wird? „Hauptsache nicht ins Gefängnis“ sagte er mit leiser Stimme. „Sie wollten das nicht bezahlen“ wirft ihm Hölzle bei der Urteilsverkündung mit strenger Stimme vor und belässt es bei einer Geldbuße und belehrenden Worten: „Denken Sie an ihre Kinder!“ Hölzles „auf Nimmerwiedersehen“ klingt nicht wie eine Drohung, eher wie ein wohlgemeinter Rat.

Es ist nun halb elf. Der junge Staatsanwalt gönnt sich noch einen Kaffee, dann steht die letzte Verhandlung an. Der Vorwurf der versuchten Sachbeschädigung steht im Raum. Beschädigte Autos, einen umgeworfenen Mülleimer und eine beschädigte Wohnungstüre. Schaden: wenige Hunderte Euro. Angeklagt ist ein junger Mann Mitte zwanzig. „Wenn ich das getan habe, dann tut es mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür“ sagt er. Erinnern kann er sich an die ihm vorgeworfenen Taten nicht. Es war ein Abend wie so manche Abende zuvor. Bei einem Freund sei er gewesen. Getrunken habe man. Als ihn die Polizei wenige Stunden später in Gewahrsam nahm, hatte er knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Dabei vertrage er keinen Alkohol, sagt er fast schon entschuldigend. Ein Zeuge wird befragt und Hölzle liest das Einsatzprotokoll eines Polizeibeamten vor. Währenddessen sitzt der Angeklagte gebückt auf der Anklagebank und hantiert ein wenig ungeschickt mit einigen DIN-A4 Seiten herum. Zeugnisse seiner Berufsausbildung. „Englisch sehr gut“ liest Hölzle vor. Der Angeklagte nickt stolz.

Richter redet ins Gewissen

Es kann so harmlos beginnen: Man trinkt. Trinkt zu viel, weil das Leben nicht mehr hergibt. Der Vater sei seit Jahren alkoholkrank, sagt er. Zusammen mit seinen Eltern wohnt der junge Erwachsene in einer Dreizimmerwohnung. Freunde hat er wenige, eine Freundin keine. Seine Situation lässt sich erahnen. Für ihn sind die Zeugnisse mehr als bedruckte Seiten. Sie sind der Beweis: Er hat etwas erreicht. Er hat eine gute Arbeit und führt ein „normales Leben“ wie er es nennt. Bei der Urteilsverkündung redet ihm Hölzle ins Gewissen. Zu einer hohen Geldstrafe kommt noch eine Strafe von fünf Monate auf Bewährung hinzu.