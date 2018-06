Auf den Spuren des Radprofis Pantani aus Cesenatico

Auch in diesem Jahr ist von der Radsportabteilung der TSG Leutkirch traditionell eine sportliche Radausfahrt nach Bertinoro in der Provinz Forli-Cesena in der Region Emillia-Romagna (Italien) angeboten worden.

In einem historischen und imposanten Gebäude aus den 1930er-Jahren befindet sich das Grand Hotel Terme della Fratta, in dem die Teilnehmer sieben Tage lang verweilen durften, teilt die Radsportgruppe mit. Die sehr gute italienische Küche und das Wellnessprogramm in der hauseigenen Therme gehörten demnach zu den Höhepunkten nach den anspruchsvollen Radtouren.

Emillia Romagna sei ein tolles Rad- und Rennradgebiet von der adriatischen Küste bis zum Apennin, das besonders durch seine Vielfallt besteche. Die nahegelegenen Küstenorte Cesenatico, Riccione, hätten zu etwas leichteren Touren, aber auch zum Bummeln eingeladen.

In den vier angebotenen Leistungsgruppen seien Tagestouren von jeweils rund 60 bis 160 Kilometern gefahren worden, die aufgrund der geografischen Lage für manche Teilnehmer der Radsportgruppe eine Herausforderung bedeutet hätten. So habe auch die Freizeitgruppe längere Anstiege von bis zu 18 Prozent Steigung mit rasanten Abfahrten souverän absolviert.

Motiviert von dem gleichzeitig stattfindenden Giro d’Italia seien von den einzelnen Teilnehmern Höchstleistungen erbracht worden, die man sich selbst nie zugetraut hätte, heißt es. Der Spaß in Verbindung mit Sport, einem Einkehrschwung bei den Ausfahrten und das gemeinschaftliche Abendessen hätten an erster Stelle gestanden. Nach einer nahezu regenfreien Woche sei bei bester Stimmung die Radsportwoche beendet worden.