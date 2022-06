Auf dem Rad in allen Altersklassen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf dem Planetenweg zwischen Herlazhofen und Leutkirch fand nach zweijähriger Corona-Pause wieder das 21. Leutkircher Zeitfahren der TSG Radabteilung statt. 110 Teilnehmer von den Bambinis bis zur Altersklasse M80 waren gemeldet. Auf der 2,3 km langen Strecke waren bei Gegenwind und großer Hitze keine Streckenrekorde zu erwarten. Der Spaß sollte auch nicht zu kurz kommen, da die Veranstalter das Rennen als Schnuppereinstieg anbieten, die Kleinsten (Bambini-Klasse) wurden bis kurz vor dem Ziel von ihren Eltern begleitet.

Der jüngste Teilnehmer, Anton Roth, Jahrgang 2020 bewältigte die Strecke sogar auf einem Kinderdreirad in 37:46 min. Tagesschnellste waren bei den Damen Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen in 3:00:70 min. und bei den Männern der Lokalmatador Valentin Kegreiß in 2:42:51 min. Die Leutkircher Skilangläufer Julian Günthner wurden erster in der U15 und Philipp Moosmayer zweiter hinter dem TSG Lizenzfahrer Jakob Frech in der U19 Klasse.

Die Siegerehrung und Bewirtung durch die Radabteilung fand im schattigen Pausenhof der Realschule statt. Es gab Pokale für die Klassensieger, für alle Kinder eine Eisüberraschung und attraktive Preise der Sponsoren. Die weiteren Radsportevents in Leutkirch sind der „ALSO Duathlon“ am 13. August und das Rennen um den VBAO Cup „Rund um die Bergschmiede“ am 10. September. Ergebnisse der Einzelklassen und Fotos auf der Homepage der Radabteilung unter www.tsg-radsport.de.