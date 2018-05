Auf dem Marktplatz gibt’s ein Fest für Familien

Zum zweiten Mal wird in Leutkirch mit einem Fest der internationale Tag der Familie am Dienstag, 15. Mai, gefeiert. Das Fest beginnt um 14 Uhr auf dem Marktplatz und endet gegen 17 Uhr. Es steht unter dem Motto „Von App bis Zeit für Familie“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter .

Mit dabei sind der Johanneskindergarten, das katholische Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz und der Vincenzkindergarten, die AOK Geschäftsstelle Leutkirch, die Stiftung Kinderchancen Allgäu, die Tagesmüttervermittlung, die Agentur für Arbeit, die Initiative Wellcome, die Stiftung Liebenau, der türkisch-islamische Kulturverein, die Johanniter Unfallhilfe und Ma-Gi-Ta.

Geboten werden unter anderem Infostände, Vorlesekationen, ein „Herzenskaffee und kulinarische Köstlichkeiten. Beate Stör informiert zudem rund um das Thema Sucht im Rahmen des Elternhelferkreises für Drogenabhängige und -gefährdete.