Auf dem besten Weg zu ausgereiften Musikpersönlichkeiten

Es ist wirklich bewundernswert, auf welch hohem Niveau manche junge Menschen musizieren. Beim Abschlusskonzert der 19. Sommerakademie Leutkirch haben neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise für Staunen gesorgt. Als Solisten oder mit Begleitung auf dem schönen Bösendorfer-Flügel. Violoncello, Violine und Viola. Es gibt in der gut besuchten Festhalle viel Applaus, auch Bravo-Rufe.

Der Jüngste ist Björn Gard am Violoncello, geboren 2001. Mehrfacher Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“, jetzt Student im zweiten Semester an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Die Älteste ist die Violon-Virtuosin Ziling Guo, geboren 1996 in Shanghai, mit zahlreichen Engagements als Solistin und verschiedenen CD-Einspielungen. Schon große Klasse. Ebenfalls 1996 in China geboren ist Mufei Feng. Sie eröffnet das Konzert souverän mit dem Konzert für Violoncello und Klavier, erster Satz Allegro non troppe, von Camille Saint-Saens. Am Bösendorfer Tomoko Ichinose empathisch, subtil. Ein toller Anfang mit elegischen, betörend schönen Klängen, dann zupackend, und wieder seidenweich.

Von Könnern lernen

Natürlich sind nicht alle der hier auftretenden Solisten schon ausgereifte Musikpersönlichkeiten. Aber sie sind auf einem guten Weg. Dafür ist die Sommerakademie in Leutkirch ja gedacht: musizieren, üben, lernen von ausgewiesenen Könnern. Vom Hamburger Professor Christoph Schickedanz (Violine), von Professor Jan Ickert (Violoncello, Frankfurt am Main) und von Professor Roland Glassl (Viola, München). Glassl ist auch der musikalische Leiter.

Am Piano begleitet werden die 35 Musikerinnen und Musiker während des Kurses von Tomoko Ichinose (Frankfurt), Cornelia Glassl (München) und Hilko Dumno (Frankfurt) sowie von Uwe Brandt (Saarbrücken). Konzertreif, natürlich. Auf dem Programm eine gut ausgewählte Mischung: Werke von Richard Strauß, von Paul Hindemith, Johannes Brahms, Arnold Mendelssohn, dem Sohn von Felix, sehr interessant. Von Gaspar Cassado, George Enescu, Francis Poulence. Eine Kadenz von Christoph Schickedanz. Sympathisch, dass alle Solisten ihre Stücke selbst ansagen. In der Pause erfreut ein großes Ensemble aus zwölf Cellistinnen und Cellisten mit Salonmusik.

Roland Glassl betont bei der Begrüßung die Strahlkraft, welche die Leutkircher Sommerakademie mittlerweile hat. „Wir hören von allen Teilnehmern nur Positives“ sagt er. Er dankt den Gastgebern, welche diese Sommerakademie zu etwas ganz Besonderen machen. Den Sponsoren. Und würdigt das Arbeit von VHS-Leiter Karl-Anton Maucher, der die Sommerakademie vor 19 Jahren ins Leben gerufen hat. „Eine tolle Organisation, tolle Übungsmöglichkeiten und Unterrichtsräume. Eine positive Stimmung“.