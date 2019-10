Auf dem Acker geht es rund

Das neunte Ackercrossrennen des MSC Leutkirch hat wieder zahlreiche Fahrer und Zuschauer nach Allmishofen gelockt. Mehr als 200 Starter und 1500 Zuschauer gab es beim beliebten Rennen im Allgäu. Die Teilnehmer kommen laut Mitteilung mittlerweile bis aus Österreich und der Schweiz nach Leutkirch.

Das Wetter, das den Fahrern am Samstag nicht ganz zugutegekommen war, zeigte sich am Sonntag wieder von seiner besten Seite. Der Regen vom Samstag war für die Bedingungen aber sogar ideal, so gab es am Sonntag kaum Staubwolken und klare Sicht für die Zuschauer. Am Samstag fuhren die Mofas und Mopeds sowie die Jugend auf der Strecke, die von allen Fahrern sehr gelobt wurde.

Der jüngste Teilnehmer, Benno Friedhoff vom AMC Kempten, war gerade einmal sechs Jahre alt. Der älteste Teilnehmer kam vom Ausrichter MSC Leutkirch: der 71-jährige Hubert Minsch. Die in diesem Jahr wieder ausgeschriebene Mädchenklasse wurde mit elf Starterinnen gut angenommen. Siegerin wurde Maike Bosch vor Ines Allgaier (beide AMC Kempten), Platz drei holte sich die Lokalmatadorin Pauline Würth vom MSC. Den Sieg in der Jugendklasse bis 50 ccm holte sich souverän Jakob Schneider vom MSC Leutkirch, Mailo Linke und Samuel Ebenhoch, beide vom MSC Isny, gewannen ebenfalls mit zwei Laufsiegen die Jugend bis 65 ccm und bis 85 ccm.

Am Sonntag kamen die größeren Klassen zum Start, die Oldtimer und Senioren, Motorräder bis 125 ccm und über 125 ccm. Die Klassensiege sicherten sich die Fahrer jeweils mit zwei Laufsiegen. Guido Tschugg und Roman Albrecht vom MSC Isny setzte sich in der Klasse über 125 ccm durch, Christian Forderer ( MSC Isny) und Luis Winkler (AMC Kempten) in der Klasse bis 125 ccm. Im amerikanischen Finale sicherte sich jedoch Max Banholzer den Gesamtsieg vor seinem Bruder Peter, beide vom AMC Kempten. Die neu ausgeschriebene Damenklasse war laut Mitteilung mit fünf Startern noch etwas zurückhaltend ausgefüllt. Hierbei siegte Maike Bosch souverän mit zwei Laufsiegen.

Tobias Hiemer erzielte das beste Ergebnis in der Klasse bis 125 ccm für den MSC Leutkirch mit Platz drei, Hannes Würtenberger wurde Vierter. Vom MSC starteten zudem: Pauline und Leo Würth, Emelie Prestel, Jakob Schneider, Julian und Markus Graf, Jannik Weh, Paul Reich, Franz Köberle, Lukas Hagspiel, Stefan Wiedemann, Christian und Thomas Buffler, Hannes Würtenberger, Johan Mayer, Wolfgang Scheerer, Sebastian Gegenbauer und Tobias Horn.