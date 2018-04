Auf das Verbindende kommt es an

„Es braucht viele, die an einem Strang ziehen, das ist das Wesen der Demokratie“. Mit dieser unumstrittenen Gesamteinschätzung hat Bürgermeisterin Christina Schnitzler am Mittwochabend im Cubus die „Erste Leutkircher Demokratiekonferenz“ beendet, ein wichtiger Bestandteil im Programm des Projekts „Leutkircher Partnerschaft für Demokratie“, das mit Bundesmitteln gefördert wird. Schnitzlers Chef, Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, zog, ehe er in die Festhalle zur Veranstaltung „Grüß Gott in Leutkirch“ eilte, das Fazit: „Die große Frage ist doch, wie wir jene erreichen, die eher am Rande stehen.“

Vertreter von Schulen, aus dem Gemeinderat, von Initiativen, von Kirchen und der Stadtverwaltung machten sich an diesem Abend auf den Weg, in kleinen Gruppen mit wechselnder Zusammensetzung eine Bestandsaufnahme zusammenzutragen, wie es um die Demokratie in Leutkirch gestellt ist. Oder was alles im weitesten Sinne demokratische Strukturen fördern kann. Vor allem Projektkoordinatorin Maria Hönig war darauf gespannt und hoffte auf einen „starken Impuls, noch mehr Demokratie leben zu können“.

Gut eine Stunde später befestigt Moderator Joachim Sauer auf einer Pinnwand Kärtchen mit sogenannten „Perlen“ , die an den acht Tischen herausgearbeitet worden sind. Trotz unterschiedlicher Fragestellungen zeichnet sich bald ein Trend ab. Viel ist im weiteren Verlauf davon die Rede, tolerant zu sein, ohne die Werte des Zusammenlebens zu sehr zu strapazieren. Offenheit auch in der Kommunikation fällt darunter. Kunstschulleiterin Elisabeth Sauterleute, die an einem der Tische als Moderatorin eingesetzt war, bringt etwa den Vorschlag ein, „den Blick auf Verbindendes und nicht auf das Trennende zu richten“. Da liegt sie nicht weit entfernt von Michael Lindauer, dem Leiter der Stiftung St. Anna, in deren Verantwortungsbereich die Koordinationsstelle angesiedelt ist. Er spricht, bezogen auf Leutkirch, von einer „großen gefühlten Offenheit für Verschiedenheit“, die Anstrengungen bei der Integration der Flüchtlinge fallen darunter.

Der wichtige erste Moment

Dass aber trotz aller positiven Ansätze längst nicht alles rund läuft, macht die neue Integrationsbeauftragte der Stadt, Anita Mutvar, bei der Abgabe der Einschätzungen ihres Tisches deutlich. Wenn sich Fremde begegneten, dann sei der erste Moment oft schon entscheidend, „manchmal hapert es schon an der Begrüßung“. Das mag an den Gesichtszügen der Beteiligten liegen, an Vorbehalten gegenüber Äußerlichkeiten, auch an sprachlichen Hindernissen. Mutvar plädiert auch dafür, „geschlossene Zirkel aufzubrechen“, um das Zusammenleben der Generationen, der Allgäuer und der Zugezogenen zu fördern.

Zum Abschluss erhalten alle Gäste eine Dose mit einem „Erste-Hilfe-Set Demokratie“. Auch ein Beutelchen mit Beruhigungstee zählt zum Inhalt. Nun herrscht zwar an diesem Abend überwiegend der Eindruck, besorgniserregende Zustände herrschten in Leutkirch nicht. Zu Beginn der Veranstaltung hat sich Hans-Jörg Henle jedoch sehr wohl über die unterschwellig spürbare Unzufriedenheit in einzelnen Bevölkerungsschichten gewundert „in einer Zeit, in der es uns so gut geht wie noch nie“. Daraus formuliert er die Frage: „Was wird passieren, wenn die wirtschaftliche Situation nicht mehr so gut ist?“ Eine Schrift der Landeszentrale für Politische Bildung aus dem Erste-Hilfe-Set stellt dazu indirekt eine Verbindung her: „Trump! Populismus als Politik“. Mehr Bürgerbeteiligung mag dem entgegenwirken. Der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser findet, die Gesellschaft müsse dabei noch lernfähig werden. Denn die meisten Bürgerinitiativen seien gegen und nicht für ein geplantes Projekt.