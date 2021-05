Auf acht Stationen durch Leutkirch pilgern

Von Donnerstag, 13. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, findet der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt statt – wie so vieles in diesen Tagen digital. Die Kirchengemeinde St. Martin und die Evangelische Kirchengemeinde holen ihn nach Leutkirch.

Die beiden Gemeinden laden ab Donnerstag, 13. Mai 2021, zum Pilgern unter freiem Himmel ein. Da aus Pandemiegründen große zentrale Veranstaltungen nicht möglich sind, hat der Vorbereitungskreis in Leutkirch einen insgesamt elf Kilometer langen ÖKT-Pilgerweg zur Galluskapelle ausgearbeitet, heißt es in der Ankündigung.

An verschiedenen Stationen liegen Perlen aus

Diesen Weg kann jeder selbst oder mit der Familie gehen oder radeln und unterwegs an acht spirituellen Stationen innehalten. An verschiedenen Stationen liegen Perlen aus, die den Pilger begleiten und am Ende zum Armband geknüpft werden können. Außerdem gibt es bei aufliegende Texte und auch QR-Codes. Damit lassen sich Beiträge von einem Audio-Podcast aufrufen, auf denen sich Menschen auf dem Weg zu spannenden Themen austauschen, erklären die Kirchengemeinden.

Am Sonntag, 16. Mai, feiern sie um 10 Uhr den Abschluss des ÖKT mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, unter anderem mit der Tänzerin und Sängerin Lennora Esi. Der Gottesdienst wird auch aufgezeichnet und ist im Anschluss auf www.leutkirch-evangelisch.de und www.leutekirche.drs.de zu sehen. Der Flyer zum Kirchentag in Leutkirch und die Texte zu den Bibelarbeiten können ebenfalls auf der Website der evangelischen Kirchengemeinde heruntergeladen werden.

80 digitale Beiträge zu Glaubens- und Vertrauensfragen

In Frankfurt sind unter dem Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38) den 3. Ökumenischen Kirchentag rund 80 digitale Beiträge zu Glaubens- und Vertrauensfragen, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der wachsenden globalen Verantwortung entstanden. Viele Veranstaltungen warten mit prominenten Namen auf, wie Eckart von Hirschhausen, Angela Merkel, Margot Käßmann oder Winfried Kretschmann, andere geben Einblick in weitreichendes ehrenamtliches Engagement.

Ein kultureller Höhepunkt ist laut Mitteilung am Freitag, 14.Mai, von 20 bis 21.30 Uhr die digitale Uraufführung des Oratorium EINS, das in die Anfänge des Christentums entführt. Am Samstag eröffnet um 8 Uhr das ÖKT-Studio seine digitalen Pforten mit stündlich wechselnden Schwerpunkten zu Glaube, Ökumene, Zusammenhalt und globaler Verantwortung. Daneben finden sich zahlreiche Bibelarbeiten und vertiefende Veranstaltungen.