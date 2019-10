Audi wird zweimal beschädigt

Gleich zweifach geschädigt worden ist der Fahrzeughalter eines silberfarbenen Audi mit Ravensburger Kennzeichen, der seinen Wagen zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in der Leutkircher Schlotterbachgasse vor einer Bäckereifiliale geparkt hatte.

An dem Auto, das am rechten Fahrbahnrand der Schlotterbachgasse in Richtung der Kreuzung Memminger Straße/Schlotterbachgasse/Schleifweg geparkt war, wurde zum einen die Lackierung auf der Beifahrerseite zerkratzt, zudem kollidierte der Fahrer eines unbekannten, vermutlich rot lackierten Fahrzeugs mit der vorderen linken Seite des Audi, wodurch dort ein Unfallschaden am Kotflügel und am Stoßfänger entstand.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zu beiden Straftaten erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880.