Audi in die Leitplanke geschleudert

Am Freitag, gegen 15 Uhr kam es auf der A 96 an der Anschlussstelle Leutkirch-West in Fahrtrichtung Memmingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos erheblich beschädigt wurden.

Wie die Polizei berichtet, wechselte nach bisherigem Ermittlungsstand ein 40-jähriger Audi-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zur Kollision mit einem herannahenden Daimler-Benz eines 46-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in die Mittelleitplanke geschleudert.

Ein verständigtes Abschleppunternehmen schleppte beide Fahrzeuge ab. Der entstandene Sachschaden an den Pkw wird auf je 10 000 Euro, der an der Leitplanke auf 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.