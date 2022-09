Atemberaubende Tour über Bündner Berge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Mountainbike von Buffalora am Ofenpass durchs Val Mora, hoch zum Trelapass und weiter nach Livigno ist schon fast ein Klassiker. Aber nach einer Übernachtung weiter über La Stretta und Fuorcla Chamuera ins Engadin zurück nach Zernez ist wenigen bekannt.

Vier Biker aus Leutkirch und Umgebung haben sich auf einer MTB-Enduro-Tour der Anforderung von insgesamt 2800 Höhenmetern auf knapp 100 Kilometern gestellt. Im Detail waren es von Buffalora nach Livigno circa 1000 Höhenmeter und 35 Streckenkilometer, von Livigno nach Zernez nochmals 60 Kilometer mit 1800 Höhenmetern.

Spannend war vor allem Tag zwei: Durch einen trüben, kalten Herbstmorgen fuhr die Gruppe von Livigno entlang des Fiume Spöl, bis es über teils hochalpine Pfade buchstäblich in den Sonnenschein ging. Die Höhenmeter waren dabei hart verdient, die Bikes wurden teils über steile Wege und Tritte getragen, bis auf 2790 Meter am Fuorcla Chamuera der unverstellte Blick frei wurde auf die großen Gipfel Graubündens: Piz Palü, Piz Bernina und Piz Morteratsch - nunmehr mit Resten ihrer Gletscher - liegen fast zum Greifen nah.

Durch traumhafte Szenerien ging es daraufhin steil und anspruchsvoll hinunter ins Engadin. In jeder Hinsicht gefordert kamen die Mountainbiker in Zernez am Abend langsam wieder aus dem Staunen - und konnten genießen, wie das Endorphin sie nach und nach durchströmte. Alle Infos zum Alpenverein Sektion Leutkirch und dem Programm gibt es unter www.alpenverein-leutkirch.de.