Asylbewerber wehrt sich gegen Polizisten

Aufgrund seiner Aggressivität musste ein 26-jähriger Asylbewerber aus Gambia am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen und nach der Behandlung durch einen Notarzt in eine Fachklinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aufgrund des Wechsels seiner Unterkunft mit einer Angestellten des Landratsamtes in Streit geraten, hatte diese beleidigt und bedroht.

Als er auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst aggressiv auftrat und sich weigerte, das Büro der Angestellten zu verlassen, mussten ihn die Polizisten überwältigen und mit Handschließen fesseln, heißt es im Polizeibericht. Der 26-Jährige habe die die Beamten permanent beleidigte. Und auf der Dienststelle habe er versuchte, sich selbst zu verletzten. Daher habe der verständigte Notarzt den renitenten Mann ruhig stellen müssen, ehe er in eine Fachklinik gebracht werden konnte.