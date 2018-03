Artenvielfalt in der Landwirtschaft

Auf Einladung der Elobau-Stiftung haben sich am Donnerstag über 60 Biolandwirte aus der Region im Esszimmer, der neuen Bio-Kantine von Elobau getroffen. Ein Vortrag von Holger Loritz, Geschäftsführer des Netzwerks Blühende Landschaft, stand auf dem Programm und hat offenkundig neugierig gemacht, schreibt die Stiftung in einer Pressemitteilung.

„Wir Biolandwirte sollten in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, unsere Natur und damit unsere Lebensgrundlage nachhaltig zu erhalten, so Hans-Peter Maier, Biolandwird aus Almishofen, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia kräftig die Werbetrommel für diesen Abend gerührt hat. In diesem Sinne hat sich ein bestens gelaunter Kreis von neugierigen und engagierten Landwirten zusammengefunden. Auch Alexander Schwenk, Sprecher des Biolandkreises, zeigte sich begeistert über die Resonanz: „Wir sind eine tolle Truppe und können auch was bewegen“.

Im Vortrag wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch einfache Maßnahmen sowohl im Gründlandbereich als auch im Ackerbau positive ökologische Effekte erzielt werden können. Zentral war das Thema Insektensterben, dessen Auswirkungen inzwischen längst nicht mehr nur den Fachexperten auffallen. Weil sich nur etwas an der aktuellen Situation verbessert, wenn alle an einem Strang ziehen, sehen sich die Biolandwirte in einer wichtigen Rolle.

Mit Martin Weiss vom Bioland Landesverband Baden-Württemberg war ein weiterer Redner geladen, der auch gleich ein ganz konkretes Angebot im Gepäck hatte: Biolandwirte, die im Bereich Biodiversität aktiv werden möchten, können sich nahezu kostenfrei individuell beraten lassen und erhalten auf ihren Hof bezogene Handlungsvorschläge. Diese Unterstützung fand großen Anklang und erste Termine wurden direkt am Abend vereinbart.

Wenn man es als Stiftung mit einem Artenschutzprojekt ernst meint, dann muss man auch alle Akteure in den Prozess einbeziehen, beschreibt Peter Aulmann, Vorstand der Elobau-Stiftung, den Hintergrund für die Durchführung dieses Abends. Die Initiative „Leutkirch blüht auf“ spricht Bürger an, mit dem Abend für Biobauern ist möglicherweise auch im Bereich der professionellen Landwirtschaft ein Samenkorn gesät, aus dem weitere Biodiversitätsmaßnahmen erwachsen.