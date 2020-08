Arma-Christi-Kreuz erstrahlt in neuem Glanz

Im Glanz des Abendlichts präsentiert sich ein Arma-Christi-Kreuz am Weg zwischen Grünenbach und dem Center Parcs Park Allgäu. Das 1987 vom damaligen Bischof Georg Moser gestiftete Kreuz wurde kürzlich vom Gebrazhofer Kirchenmaler Herbert Mayer renoviert, eine großzügige Spende ermöglichte es, berichtet Heimatforscher Manfred Thierer.

Die Entstehung des so schönen Wegzeichens gehe auf eine Aktion des damals noch jungen Vereins Heimatpflege Leutkirch zurück, die sich um den Erhalt dieser für das Allgäu so typischen Kreuze einsetzte. Eine ganze Reihe der damals noch kaum beachteten Glaubenszeichen wurde dabei hergerichtet, bemalt und bepflanzt – ein Glück, dass es seinerzeit noch tüchtige Dorfschmiede gab, so Thierer.

Auch einige neue Kreuze wurden geschaffen, wobei man bestrebt gewesen sei, sich nicht sklavisch an die traditionellen Formen zu halten. So wird an dem von Georg Zimmer entworfenen Bischof Moser-Kreuz der Christus-Korpus durch einen Kranz und ein auf Eck gesetztes Quadrat eingefasst, statt der üblichen fächerförmigen Anordnung der einzelnen Zeichen.

Seit nun über 30 Jahren pflege Winfried Rauh das im Schatten einer ausladenden Linde stehende Kreuz und dem „Gärtle“ davor. Er übt zudem den Mesnerdienst der Vituskapelle in Grünenbach aus, dem Weiler, aus dem die Vorfahren des Bischofs stammen, erklärt Thierer.

Auch die Kapelle werde derzeit einer umfassenden Sanierungsmaßnahme unterzogen und bereichere den mit einigen bemerkenswerten sakralen Zeugnissen gesegneten Weg von Allmishofen über Grünenbach zum Ferienpark. „Er wird viel begangen, aber leider auch zu viel befahren“, so Manfred Thierer.