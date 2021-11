Arbeitsgemeinschaft untersucht die Betreuungsangebote für Drei- bis 14-Jährige Kinder

Im Fokus steht die Ferienbetreuung ab Schuleintrittsalter: Vertreter und Vertreterinnen der Kinder- und Jugendhilfe in Leutkirch haben sich im Sinne von § 78 SGB VIII zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um „positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen“.

In den vergangenen Monaten haben sich die Mitglieder intensiv mit dem Thema der bedarfsorientierten Ferienbetreuung auseinandergesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft. Denn die Betreuung in den Schulferien ist für die Drei- bis 14-Jährigen zeitweise nicht geregelt beziehungsweise fehlt gänzlich - besonders in den Winter-, Oster- und Pfingstferien sowie in den letzten drei Wochen der Sommerferien.

Mit Hilfe der externen Beraterin Tina Frick und mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin Ilona Fuchs sowie der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragten der Stadt Leutkirch, Carmen Scheich, ist nun ein Online-Fragebogen erstellt worden. Er soll aufzeigen, wo genau die Bedarfe der Eltern an Betreuungsangeboten für ihre Kinder liegen.

Der Fragebogen ist so knapp wie möglich gehalten und einfach online zu bedienen. Teilnehmen können alle Eltern, die in Leutkirch leben oder hier arbeiten; sie werden über die Schulen und den Kindergarten direkt angeschrieben. Jeder kann nur einmal teilnehmen. Die Umfrage läuft bereits und endet am Mittwoch, 24. November 2021.

Im Idealfall einer hohen Zahl an Rückmeldungen erhält die Arbeitsgemeinschaft ein repräsentatives Ergebnis zur Ferienbetreuung und einen guten Überblick, ob und wann die Ferienregelung ausgeweitet werden muss.