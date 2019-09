Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im „Unteren Auenweg“ in Leutkirch hat am Montag gegen 11 Uhr ein 39-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der Mann auf einer Leiter, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa zwei Meter tief auf den Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.