Appell für den Erhalt der Natur

Steigt man durch die vom Wintergriff noch karge Natur zur Galluskapelle hoch und betritt den Kirchenraum, fühlt man sich unversehens in wogende, von Mohnblüten durchsetzte Wiesen im Frühsommer versetzt. Überwiegend großformatige Bilder füllen das Kapellenrund mit angenehm leuchtendem Rot in spannungsvoller Verbindung mit dem Grün von Klee und Gräsern.

Vielerlei Maltechniken kamen hier meisterhaft zum Einsatz: Verwischungen, Andeutungen, mit leichten Konturen versehen, dann wieder ganz realistische Partien, mal ausschnitthaft, mal flächenfüllend. Die Farbflächen sind weich moduliert, dann auch feurig aufgetragen, woraus die Lebendigkeit und der Schwung des Malens zu spüren ist, aus dem solch ein Jubelgesang über die Natur entspringen kann. Die kraftvoll roten Mohnblumen aus den vergangenen 30 Jahren mit ihrer Schönheit und ihrer auffallend raschen Vergänglichkeit, auch voller Symbolik und Mystik, sind zum Markenzeichen der 1943 in Reutlingen geborenen Malerin Dorothea Schrade geworden.

Ein Leben voller Tatkraft

Mit einer Ausstellung dieser Arbeiten unter dem Titel „Mohn – Symbol für Entstehen und Vergehen“ eröffnete der Förderverein Galluskapelle Winterberg das Jahresprogramm. Georg Zimmer, erster Vorsitzender, stellt die Künstlerin, ihren künstlerischen Werdegang und wichtige Lebensstationen vor: Besuch der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Gründung der Schlosshofgalerie in Kißlegg 1973, 1985 der Galerie auf Schloss Mochental. 1999 baute sie das Frauenforum auf, dessen Vorsitzende sie ist. 2005 bezog sie das Pfarrhaus Diepoldshofen, bald darauf wurde der „Adler“ zum Künstlerhaus. Ein Leben voller Tatkraft, auf das die 75 jährige Künstlerin blicken kann.

Daniela Danz, Germanistin und freie Schriftstellerin, ging in einer feinsinnigen, sehr persönlichen Laudatio auf die Künstlerin Dorothea Schrade ein. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Frühjahr 1986 scheint der Auslöser gewesen zu sein, als der Wind die Wolken mit dem radioaktiven Fallout nach Süddeutschland brachte, der die blühende Natur zu einem verführerisch gefährlichen Leuchten brachte. Von da an male Dorothea Schrade diese Pflanzen, nicht die todbringenden Brennstäbe oder die verlassenen Spielplätze. Nein, sie malt den Mohn und verweist mit den Farben des Lebens rot und grün auf die Wiederkehr, die Auferstehung, den ewigen Zyklus von Leben und Tod. Mohn blüht noch an Autobahnrändern oder auf Grabfeldern, wie denen des Jugoslawienkrieges oder an Stellen, die wir in Ruhe lassen und nicht bis zur Erschöpfung nutzen.

Mit offenen Augen gehe die Künstlerin durch die Welt und setze sich für die geschundene Natur ein: Wo bleiben die Insekten, was ist mit den gelbleuchtenden Löwenzahnwiesen, was mit den Kühen ohne Hörner? Dorothea Schrade bringe Menschen das genaue Sehen, das Hinhören, das Bewegen ,Spielen und Singen näher, sie durchwirke das Leben, ihre Umgebung, sie wirke Farbe hinein, hinterlasse Spuren. Entsprechend einem an einer anderen Stelle geäußerten Statement der Künstlerin: „Wir sollten nicht länger das Trostlose besingen, wir müssen das Schöne beschwören, damit die Welt eine Chance hat, zu überleben und heil zu werden“.

Mit dem Wunsch, dass etwas von der Kraft des heiligen Gallus, dem Hausheiligen der Kapelle und ihrer Mohnbilder auf die Besucher der Kapelle übergehen möge, damit sie die Schönheit sehen können, die mit ungebrochenem Lebenswillen von den Rändern der Autobahn entgegen prangen. Abschließend richtete Dorothea Schrade einen leidenschaftlichen Appell an die Besucher, angesichts aussterbender Lebensvielfalten sich für ein Biotop, vielleicht zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen einzusetzen. Die Ausstellungseröffnung umrahmte musikalisch ein Damentrio aus Illertissen (Heidi Bärtle, Claudia Bertele und Christine Mussack) mit heiteren Jodlerweisen, Klänge, die wie die ausgestellten Mohnbilder die Seele berühren können.