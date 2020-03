AOK setzt auf Beratung per Telefon und App

Zum Schutz vor dem Coronavirus muss in der aktuellen Zeit auf persönliche Termine und Treffen verzichtet werden – in sämtlichen Lebenslagen und somit auch bei der AOK Bodensee-Oberschwaben. Wie die AOK Bodensee-Oberschwaben mitteilt, bietet die AOK ihren Versicherten jetzt Lösungen an, um deren Betreuung und Beratung sicherzustellen. Neben dem Online-Angebot wurde auch die telefonische Erreichbarkeit erweitert. AOK-Versicherte im Landkreis Ravensburg erreichen ihr Kundencenter unter folgenden Telefonnummern: Kundencenter Bad Wurzach unter Telefon 07564 / 933111, Kundencenter Isny unter Telefon 07562 / 973910 sowie das Kundencenter Leutkirch unter Telefon 07561 / 981935. Ein weiterer Weg für den Kontakt mit seiner Gesundheitskasse ist laut Mitteilung das Online-Kundencenter „Meine AOK“ oder die „Meine AOK-App“. Die Anmeldung zur „Meine AOK-App“ funktioniert ganz einfach: Nach dem Herunterladen der App registriert sich der Nutzer und fordert einen Zugang an. Zum Schutz der persönlichen Daten erhält er einen Freischaltcode per Post und kann nach der Eingabe direkt alle Funktionen nutzen. Wer bereits einen Zugang zum Onlineportal „Meine AOK“ hat, kann sich mit diesem anmelden, heißt es in der Mitteilung.