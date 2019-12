AOK eröffnet neues Kunden-Center in der Bahnhofstraße

Mit einem Tag der offenen Tür hat die „AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben“ die Neueröffnung ihres Kunden-Centers in Leutkirch, Bahnhofstraße 3, gefeiert. Laut Pressemitteilung der Krankenkasse sei dort ein zeitgemäßes, kundenorientiertes Kunden-Center entstanden. „Statt Standorte zu schließen, setzen wir auf Kundennähe und die direkte wohnortnahe Betreuung. Das entspricht unserer Unternehmensphilosophie“, wird Geschäftsführer Roland Beierl zitiert. Das Kunden-Center in Leutkirch sei eines von 18 in der Region Bodensee-Oberschwaben und bestehe bereits seit 1997. Am neuen Standwort seien die Beratungsräume von den Arbeitsplätzen getrennt. So erfolge die Beratung zu sensiblen Gesundheitsthemen mit mehr Diskretion. Auch Joachim Geiges, Leiter des Kunden-Centers Leutkirch, und sein Team würden sich über die Umgestaltung freuen und darüber, die rund 19 000 Versicherten im Einzugsgebiet von Leutkirch und Bad Wurzach nun noch kundenfreundlicher betreuen zu können.