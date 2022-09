Anzeige wegen gefährlichem Überholen

Der geistesgegenwärtigen Reaktion zweier Autofahrer ist es zu verdanken, dass ein gefährliches Überholmanöver am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Landesstraße zwischen Leutkirch und Haselburg zu keinem schlimmeren Unfall geführt hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 48 Jahre alter Fiat-Fahrer überholte auf dem Weg nach Haselburg in einem kurvigen Bereich eine längere Fahrzeugkolonne. Um die Gefahr durch entgegenkommenden Verkehr scherte er sich offensichtlich wenig und so konnte eine schwere frontale Kollision nur dadurch verhindert werden, dass zwei entgegenkommende Autofahrer nach rechts in einen Acker auswichen. Der rücksichtslose Fahrer wollte sich indes wieder rechts einordnen, überholte zu diesem Zeitpunkt aber einen Lkw. Für den 44 Jahre alten Schwerlastfahrer war ein Ausweichen nicht möglich, sodass der Fiat-Fahrer in den Heckbereich des Lkw fuhr. In Anbetracht des Gefahrenpotentials fiel der tatsächliche Schaden glücklicherweise gering aus. Die Polizei schätzt ihn auf insgesamt rund 800 Euro geschätzt. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.