Anzeige: Autofahrer missbraucht Rettungsgasse

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 am Dienstagmorgen (SZ berichtet) hat ein Autofahrer die gebildete Rettungsgasse der im Stau wartenden Fahrzeuge für seinen eigenen Vorteil genutzt. Laut Polizei nutzte der 54 Jahre alte Fahrer eines Daimlers den Platz, der durch die vorbildliche Rettungsgasse entstanden war, um an den Wartenden auf der Autobahn vorbeizufahren. Am vorderen Ende des Staus reihte der Mann seinen Wagen wieder ein.

Dieses Fehlverhalten hatte sofortige Konsequenzen zur Folge, heißt es weiter. Der Fahrer wurde durch eine an der Unfallstelle eingesetzte Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Das Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro musste er an Ort und Stelle entrichten.