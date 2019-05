Antonia Hoffmann fährt in Keltern auf Platz zwei

Im badischen Keltern hat Antonia Hoffmann den ersten Podestplatz der Saison für die Radabteilung der TSG Leutkirch herausgefahren. In der Klasse U13 war ein anspruchsvoller Kurs mit 5,7 Kilometern dreimal zu befahren. Ein 1,5 Kilometer langer Anstieg zum Ziel und die Tatsache, dass das Rennen der U13 zusammen mit der U15 gestartet wurde, versprach ein harter Kampf für die Fahrerinnen der jüngeren Kategorie.

Die U15-Fahrerinnen schlugen sofort ein hohes Tempo an, dem nur Julia Servay vom RSC Biberach folgen konnte. Servay gewann auch in der U13 vor der Leutkircherin. Dass sich Hoffmann in guter Form befindet, hatte sie schon in den Wochen zuvor bei den Wettkämpfen des Vier-Länder Cups unter Beweis gestellt. Beim Rundstreckenrennen in Niederwangen erreichte die TSG-Fahrerin Platz vier und beim Kriterium in Mauren in Liechtenstein Platz sechs.

Ebenfalls in Keltern am Start waren bei den Elite Damen Klara Baumgärtner mit Platz 17 nach acht Runden und die männlichen Elitefahrer Valentin Kegreiß und Lars Ulbrich. Sie mussten 16 Runden auf dem anspruchsvollen Kurs absolvieren. Es entwickelte sich ein hartes Ausscheidungsfahren, wobei sich die Leutkircher in der ersten Verfolgergruppe hielten und die Plätze 17 und 24 erreichten.

Eine Woche zuvor fanden in Münsingen die baden-württembergischen Meisterschaften statt, wo die Leutkircher krankheitsbedingt mit einem geschwächten Team am Start waren. Die extrem anspruchsvolle Strecke und die äußeren Bedingungen mit Schnee und Temperaturen um null Grad machten die Landesmeisterschaft zu einem sehr unangenehmen Renntag. Zunächst startete Walter Funk im Rennen der Senioren 3 über 60 Kilometer – er kam auf Platz 21. Größere Chancen rechneten sich die Leutkircher im Rennen der Amateure über 96 Kilometer aus. In Matthias Hermann, Thomas Hölzler und Max Engel waren drei Fahrer der TSG vertreten. Hölzler und Hermann arbeiteten gut als Team zusammen, sodass es gelang, Hermann in der Spitzengruppe zu positionieren. Zwei Fahrer der Rad-Union Wangen spielten aber ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus und fuhren einen Doppelsieg ein. Hermann erreichte den unglücklichen vierten Platz, Hölzler kam als Achter ins Ziel. Engel beendete das Rennen aufgrund der Witterungsverhältnisse vorzeitig. Mit zwei Fahrern unter den ersten Zehn erreichten die Leutkircher ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Im Rennen der Elite-Kategorie startete Lars Ulbrich. Trotz seiner Stärke am Berg hatte er mit der verwinkelten Streckenführung und den schmalen Wegen seine Probleme, sodass er das Ziel auf Rang 22 erreichte.