Anna Vohrer und Ayk Irmen holen Meistertitel

Der SV Ravensburg hat die Schwäbischen Schülermeisterschaften alpin in Damüls ausgetragen. Anna Vohrer und Ayk Irmen von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch sicherten sich im Slalom jeweils den Meistertitel.

Tamina Irmen wurde im Riesenslakom in der Klasse U14 Dritte. Anna Vohrer brachte zwei sehr gute Läufe ins Ziel. Niemand konnte sich erklären, woher der Zeitrückstand im ersten Lauf von zweieinhalb Sekunden kommen sollte. Mit viel Frust startete sie in den zweiten Durchgang, den sie mit Bestzeit absolvierte. Zum Titelgewinn reichte es aber nicht mehr. Am Ende war es Rang vier. Luis Jaax fuhr zwei engagierte Läufe und wurde Zehnter, gefolgt von Markus Lupfer auf Rang 13 in der U16. Ayk Irmen war nach dem ersten Lauf an zweiter Stelle, verpasste aber im zweiten Lauf an einer Schlüsselstelle ein Tor und schied aus.

Leutkircher Dominanz in den Slalomwettbewerben

Im Slalom holten Anna Vohrer und Ayk Irmen dagegen die Schwäbischen Meistertitel nach Leutkirch. Vohrer lag nach dem ersten Lauf auf Platz vier, zeigte aber im zweiten, was sie kann und holte den Gesamtsieg. Irmen fuhr in beiden Läufen Bestzeit fuhr und ließ die Konkurrenz hinter sich. Tamina Irmen war im ersten Lauf noch auf Platz drei, hatte im zweiten Durchgang aber einen Fehler und rutschte in der U14 noch vom Podest. Luis Jaax und Markus Lupfer schieden jeweils im ersten Durchgang aus.